11 марта 2019

Шнуров посмеялся над конфликтом Собчак с экс-супругой режиссера Богомолова

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 04:31
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Пресс-конференция Сергея Шнурова в ЕГСИ. Екатеринбург, шнуров сергей
Сергей Шнуров написал стих о Ксении СобчакФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной ироничный стих в Instagram телеведущей Ксении Собчак. Публикация быстро стала популярной и всего за несколько часов набрала почти 45 тысяч отметок «нравится» и больше тысячи комментариев.

В воскресенье, 10 марта, как напоминает портал «Дни.ru», Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост с рассуждениями об умении прощать и просить прощение. В ответ на это бывшая супруга режиссера Константина Богомолова — Дарья Мороз — упрекнула телеведущую в пошлости и «моралите», пишет телеканал 360. Завязался словесный конфликт, на которой Шнуров, собственно, и отреагировал стихами.

«Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но, а суть едва,
Чтоб она ни делала, все один „Дом два“», — написал Шнуров.

Свою публикацию он проиллюстрировал как раз скриншотом заголовка, в котором говорилось про конфликт Собчак и Мороз.

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