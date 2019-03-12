Шнуров посмеялся над конфликтом Собчак с экс-супругой режиссера Богомолова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной ироничный стих в Instagram телеведущей Ксении Собчак. Публикация быстро стала популярной и всего за несколько часов набрала почти 45 тысяч отметок «нравится» и больше тысячи комментариев.
В воскресенье, 10 марта, как напоминает портал «Дни.ru», Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост с рассуждениями об умении прощать и просить прощение. В ответ на это бывшая супруга режиссера Константина Богомолова — Дарья Мороз — упрекнула телеведущую в пошлости и «моралите», пишет телеканал 360. Завязался словесный конфликт, на которой Шнуров, собственно, и отреагировал стихами.
«Строила любовь, а вышло, как обычно,
В стиле рококо околостоличном.
Направления разные, но, а суть едва,
Чтоб она ни делала, все один „Дом два“», — написал Шнуров.
Свою публикацию он проиллюстрировал как раз скриншотом заголовка, в котором говорилось про конфликт Собчак и Мороз.