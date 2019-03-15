США: ситуация в Керченском проливе мешает поставлять газ на Украину

В США хотят изучить обстановку в Черном море Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт обеспокоен сложившейся ситуацией в Керченском проливе. По мнению Бруиллета, напряженная обстановка в черноморском регионе мешает отгружать американский природный сжиженный газ на Украину, сообщает RT.

«Отгрузки в (регион) Черного моря достаточно сложны сейчас из-за деятельности вокруг Керченского пролива. США будут рады изучить насколько Черноморский регион является жизнеспособным для американского рынка СПГ», — приводит RT Бруиллетта.

В конце ноября прошлого года, напомним, украинские военные корабли нарушили границу России и вошли в акваторию Азовского моря. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки — арестованы. Кремль назвал произошедшее провокацией, связав ее с грядущими выборами президента Украины.

В свою очередь, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела против следователя Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Губского и украинского военного прокурора Романа Мрочко. Их обвиняют в незаконной попытке привлечь к ответственности российских военных после инцидента в Керченском проливе. Губский и Мрочко открыли расследование в отношении семи российских пограничников и силовиков в рамках инцидента в Керченском проливе. Россиянам, против которых на Украине возбудили уголовные дела, грозит от 10 до 15 лет заключения.