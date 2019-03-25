Медведев определил порядок расселения аварийного жилья

За шесть лет государство намерено расселить 530 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев определил порядок расселения людей из аварийного жилья. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совещания с вице-премьерами.

«Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели», — цитирует RT Медведева.

Премьер отметил, что в ближайшие шесть лет нужно расселить 530 тысяч человек почти из всех городов России, за исключением Москвы. Также, по его словам, за эти годы необходимо построить девять млн квадратных метров жилья. Медведев уточнил, что на эти цели из федерального бюджета будет ежегодно выделяться более 35 млрд рублей. Глава правительства подчеркнул, что нужно не только ориентироваться на результат в 2024 году, но и ежегодно следить за показателями выполнения программы.