Погибших Гиви и Захарченко включили в список избирателей на Украине

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 20:03
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День рождения Гиви, гиви, захарченко александр
Журналисты предполагают, что с помощью «мертвых душ» Киев сможет фальсифицировать выборыФото: Грэм Филлипс
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Война на Украине

В реестре избирателей Украины зарегистрированы около 200 тысяч погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Среди тех, кто числится живым избирателем, покойный экс-глава ДНР Александр Захарченко и полевой командир Михаил Толстых, известный по позывному «Гиви».

«На украинском портале Государственного реестра избирателей зарегистрированы около 200 тыс. „мертвых душ“ — людей, которые погибли на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса», — передает RNS. Журналисты предполагают, что «мертвые души» могут быть использованы в качестве резерва при подсчете голосов на президентских выборах.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборной гонке участвуют 39 кандидатов. Согласно опросам, лидерами являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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