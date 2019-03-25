Погибших Гиви и Захарченко включили в список избирателей на Украине

В реестре избирателей Украины зарегистрированы около 200 тысяч погибших на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Среди тех, кто числится живым избирателем, покойный экс-глава ДНР Александр Захарченко и полевой командир Михаил Толстых, известный по позывному «Гиви».
«На украинском портале Государственного реестра избирателей зарегистрированы около 200 тыс. „мертвых душ“ — людей, которые погибли на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса», — передает RNS. Журналисты предполагают, что «мертвые души» могут быть использованы в качестве резерва при подсчете голосов на президентских выборах.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборной гонке участвуют 39 кандидатов. Согласно опросам, лидерами являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.