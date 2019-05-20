20 мая 2019

Полицейские решили изымать автомобили у пьяных водителей

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 17:28
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Горят леса. Село Иковка, дпс
Жириновский поддержал идею МВД об изъятии автомобилей у пьяных водителейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В МВД России предложили изымать автомобили у водителей, которые пьяными сели за руль. По данным ТАСС, соответствующее обращение уже направлено в правительство РФ.

«В правительство РФ направлены предложения МВД об изъятии автомобилей у пьяных водителей», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу МВД России. Идею поддержал также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, машины следует изымать, несмотря на количество пострадавших при ДТП.

Кроме того, в МВД подготовили предложения по усилению мер ответственности для водителей. О каких именно ситуациях идет речь, в пресс-службе не уточнили, однако отметили, что меры призваны усилить безопасность на дорогах.

Ранее Верховный суд и правительство России поддержали идею ужесточить наказание для пьяных водителей. Максимальное наказание составляет 15 лет тюрьмы.

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