Актер Валентин Гафт попал в больницу

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Валентин Гафт перенес инсультФото: kremlin.ru

Актер театра и кино Валентин Гафт оказался в больнице из-за перенесенного инсульта. Об этом стало известно журналистам РЕН ТВ.

По информации телеканала, 83-летнего артиста госпитализировали около недели назад. Состояние его здоровья вызывало у специалистов опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию. Сейчас здоровье Гафта пришло в норму, уточняет «Национальная служба новостей».

Это не первый случай, когда актер обратился к медикам. В марте, как сообщали журналистам врачи, состояние Гафта резко ухудшилось и нарушилась речь, напоминает «Дни.ру». Впоследствии артист опровергал эту информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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