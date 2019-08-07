Актер Валентин Гафт попал в больницу

Валентин Гафт перенес инсульт Фото: kremlin.ru

Актер театра и кино Валентин Гафт оказался в больнице из-за перенесенного инсульта. Об этом стало известно журналистам РЕН ТВ.

По информации телеканала, 83-летнего артиста госпитализировали около недели назад. Состояние его здоровья вызывало у специалистов опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию. Сейчас здоровье Гафта пришло в норму, уточняет «Национальная служба новостей».

Это не первый случай, когда актер обратился к медикам. В марте, как сообщали журналистам врачи, состояние Гафта резко ухудшилось и нарушилась речь, напоминает «Дни.ру». Впоследствии артист опровергал эту информацию.