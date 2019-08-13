12 августа 2019

В РПЦ назвали причину грубого крещения младенца в Гатчине

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , священник, алтарь, вера, религия, православие
В РПЦ нашли причину скандала после крещения младенца в ГатчинеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Скандал вокруг грубого крещения годовалого ребенка священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине в очередной раз подтверждает проблему подготовки к таинству. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Случай с крещением младенца <…> еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой священноначалие придает большое значение», — написал Легойда в своем telegram-канале. По его словам, такие случаи будут исключены, если к моменту крещения между родителями и священником будет налажено доверие и понимание. Представитель РПЦ добавил, что крещение не может стать тем, чем должно быть, если «с одной стороны „анонимный требополучатель“, а с другой — „безразличный требоисполнитель“».

Ранее в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео, на котором иерей Фотий силой окунал кричащего ребенка в купель. Мать забрала ребенка, а после произошедшего обратилась с заявлением в полицию. Позже, как напоминает телеканал 360, стало известно, что перед крещением священник отчитал мать за незнание молитвы. После разгоревшегося скандала Фотию запретили совершать таинства.

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