Певица Ольга Бузова, которая в шутку назвала себя «блокадницей», облизывая тарелку, одним этим заявлением разрушила свой имидж образованного человека. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил телеведущий Владимир Соловьев.
«Ясно, что она не хотела сказать ничего оскорбительного, но когда нам пытаются рассказать, что Бузова прекрасный и образованный человек, а потом ты видишь, как этот человек облизывает тарелку, то весь выстроенный образ моментально рушится», — высказался Соловьев в беседе с порталом «Шторм». По мнению телеведущего, певице следовало промолчать. «Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать», — заключил Соловьев.
Журналист выразил сожаление о том, что Бузова является образцом для подражания для своих поклонников. По словам Соловьева, у певицы «глухая душа», и поэтому ее «можно только пожалеть».
Ранее на странице Бузовой в Instagram появилось видео, на котором певица облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Из-за ролика девушка оказалась в центре скандала, пользователи обвинили ее в глумлении над жертвами голода. Народный артист России Илья Резник, переживший блокаду Ленинграда, заявил, что Бузова «пухнет от денег», передает агентство Nation News. Позднее певица объяснила, что ее бабушка была блокадницей, поэтому сама артистка слышала много историй о военных временах, уточняет «Пятый канал».