Валютные вклады россиян существенно выросли

Россиянам копить в долларах надежней, чем в рублях
За минувшие полгода вклады россиян в валюте выросли на 9%. Общая сумма валютных депозитов по данным Центробанка составила 96 млрд долларов (в пересчете на рубли — около 6 трлн),
В банках рассказали «Известиям», что россияне считают вложения в иностранных деньгах наиболее надежным способом накоплений. По статистике ЦБ, россияне совершили вложения и в национальной валюте на сумму 23 трлн рублей. При этом рублевые депозиты приростают в три раза медленней (2,5%) иностранных.
Центробанк, чтобы поднять престиж национально валюты, заявлял что дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации.