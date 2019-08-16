15 августа 2019

Валютные вклады россиян существенно выросли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, доллар, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля
Россиянам копить в долларах надежней, чем в рубляхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

За минувшие полгода вклады россиян в валюте выросли на 9%. Общая сумма валютных депозитов по данным Центробанка составила 96 млрд долларов (в пересчете на рубли — около 6 трлн),

В банках рассказали «Известиям», что россияне считают вложения в иностранных деньгах наиболее надежным способом накоплений. По статистике ЦБ, россияне совершили вложения и в национальной валюте на сумму 23 трлн рублей. При этом рублевые депозиты приростают в три раза медленней (2,5%) иностранных.

Центробанк, чтобы поднять престиж национально валюты, заявлял что дестимулирует валютные депозиты в рамках дедолларизации.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...