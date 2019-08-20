СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком

В интернете появилось видео, на котором военный во время встречи с жителями архангельского поселка Ненокс говорит о последствиях взрыва на военном полигоне во время испытания ракетного двигателя. По ходу беседы военный заверяет своих слушателей, что радиоактивное заражение получили лишь те, кто находился рядом с двигателем.
«Произошла нештатная ситуация и произошел взрыв, но не ядерный, а взрывчатого вещества», — приводит цитату военного «Новая газета». Также военный заявил, что испытания ракетного двигателя проводились под Северодвинском и ранее, но жителям поселка об этом не говорили. Рассказчик призвал не сравнивать произошедшее с аварией на Чернобыльской АЭС и посоветовал не приближаться к побережью Белого моря, куда был отброшен один из понтонов, который использовался во время испытаний.
Взрыв на полигоне ВМФ в Северодвинске, в результате которого погибли пять сотрудников Росатома, прогремел 8 августа. В Росгидромете заявили, что ЧП привело к превышению фонового уровня радиации в 4-16 раз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «URA.RU», что в Кремле не верят в информацию о распространении радиоактивного облака на территории России после ЧП в Архангельской области, а замглавы МИД России Сергей Рябков не посчитал необходимым рассказывать миру о радиации под Архангельском.