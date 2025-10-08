Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета РФ до 2028 года

Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал концепцию федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Решение принято большинством голосов.
«Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта федерального закона „О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“ с учетом изложенных замечаний и предложений», — говорится в заключении комитета. Выдержки из него приводит РИА Новости.
Помимо этого, сенаторы порекомендовали рассмотреть проект с учетом замечаний и предложений. В частности, они сочли необходимым усовершенствовать систему межбюджетных трансфертов для укрепления экономического потенциала регионов и развития опорных населенных пунктов. Они также подчеркнули важность учета интересов субъектов Федерации при распределении федеральной финансовой поддержки.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бюджет России до 2028 года будет сосредоточен на поддержке армии, обеспечении безопасности общества и выполнении социальных обязательств перед гражданами и участниками СВО. Она напомнила, что эти приоритеты были четко обозначены президентом России Владимиром Путиным.
