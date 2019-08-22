В Кремле прокомментировали «радиационное заражение» под Архангельском

Дмитрий Песков не в курсе заражения радиацией в Северодвинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

В Кремле обладают всей достоверной информацией о взрыве под Северодвинском (Архангельская область). В этом журналистов заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла 22 августа.

— Во Франции и в Финляндии отвечая на вопросы журналистов Путин говорил, что получает доклады о взрывах в Белом море и согласно этим докладам все в порядке. Вместе с тем архангельские врачи рассказали СМИ, что после взрыва от них скрыли тот факт, что им предстоит лечить людей получивших дозу радиации, а потом все подтверждающие документы и истории болезни изъяли, так что врачи теперь не могут ничего доказать. Это тоже зафиксировано в докладах президента? Считают ли в Кремле такую работу по ликвидации последствий радиационной катастрофы нормальной и будет ли проведена проверка? — поинтересовался журналист «Медузы».

— Мне неизвестно, о каких врачах идет речь. Нужно конкретно знать, кто эти врачи. Обезличенно в данном случае говорить нельзя, — ответил Песков.

— А если люди боятся санкций и говорят анонимно? — задал дополнительный вопрос представитель радиостанции Эхо Москвы.

— За что санкции? За врачебную работу? Ну это глупость. Понимаете, вы говорите, архангельские врачи говорят. Это такое абстрактное выражение. А Путину дают конкретную информацию, основанную на инструментальном измерении, основанную на оценке ситуации на месте, абсолютно профессиональную. И нет никаких оснований не доверять этой информации. Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье это мнение. Постановка вопроса «архангельские врачи утверждают», мне кажется, не имеет права на существование, — пресек спор пресс-секретарь президента.

— А если с них брали расписки о неразглашении? — не остановился журналист Эха.

— Если с них брали расписки, они должны выполнять свои обязательства. Если с них брали расписки, как они абстрактно утверждают о чем-то обратном. Здесь противоречивая ситуация, — подловил представителя СМИ Песков.

— Давайте так сформулируем. По той информации, которая попадает в СМИ, и той информации, которую дают местные жители, активисты-экологи, понимают ли в Кремле, что информационно картина складывается так, будто государство старается уменьшить информацию о последствиях произошедшей аварии? — перефразировал свой вопрос журналист «Эха».

— А вы не пробовали с другой стороны посмотреть на эту ситуацию? Что ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, будто имеются предпосылки для опасности? Вы не задумывались, что можно так поставить вопрос? — резюмировал чиновник.

— Конечно задумывались, потому и интересуемся… — уточнил журналист.

— Давайте смотреть с двух сторон, — закончил прения Дмитрий Песков.

8 августа на полигоне ВМФ РФ в Северодвинске прогремел взрыв, в ходе которого погибли пять сотрудников Росатома. В Росгидромете сообщили, что из-за ЧП в 4—16 раз возрос фоновый уровень радиации. По мнению СМИ, власти не хотят говорить о взрыве, потому что инцидент произошел во время испытания нового оружия.