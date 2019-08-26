Макс Фадеев раскритиковал телеканалы, раскручивающие скандалы ради рейтингов

По мнению Максима Фадеева, на представления молодежи о добре и зле повлияли «Дом 2» и Диана Шурыгина Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Композитор и продюсер Максим Фадеев раскритиковал политику российских телеканалов, которые, по его словам, «культивируют смерть, насилие, грязь». В посте, опубликованном на странице музыканта в Instagram, Фадеев отмечает, что ради рейтингов СМИ «готовы на все».

«Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все», — написал Фадеев. В качестве примера он привел истерию, возникающую после смерти известного человека. «Но где вы были, когда он был жив?» — задался вопросом композитор.

«И все это ради крохотных вознаграждений. <…> Это просто новая предложенная реальность? В этом случае с ней мне не по пути! Я не могу смотреть на то, что лидерами мнений становятся [Диана] Шурыгина или герои „Дом 2“», — добавил Фадеев. Про его мнению, это шоу «скорректировало» преставления молодежи о добре и зле.

Ранее уроженец Кургана Максим Фадеев предлагал вернуться к советской системе школьного образования. «И только тогда у нас будут появляться Сахаров или Королев, а не те, кто за айфон готов на разное», — объяснял артист.