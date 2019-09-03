Россия отказалась от строительства укороченных «суперджетов»

S7 Group планировала купить самолеты Sukhoi SuperJet на 75 мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Россия решила отказаться от строительства укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet на 75 мест. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев и еще один участник совещания, на котором было сделано соответствующее заявление. Его имя не раскрывается.

По словам Филева, об отказе от строительства новой модели самолета объявил «один из руководителей Минпромторга», объяснив решение отсутствием спроса на разработку, пишут «Ведомости». Неназванный собеседник издания сообщил, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Кроме того, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) источник газеты подтвердил, что «суперджет» на 75 мест разрабатываться не будет.

В госпрограмму развития авиационной промышленности с 2019 года было заложено около 50 млрд рублей для ОАК на разработку SSJ75. По предположению Филева, причиной отказа от планов стало условие S7. Авиакомпания планировала закупить новые самолеты, но требовала, чтобы ее специалисты участвовали в испытаниях судна и контролировали процесс на соответствие нормам летной годности.

«Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ100 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям», — пишет газета со ссылкой на топ-менеджера компании. При этом Филев подчеркнул, что укороченная модель была бы востребована на рынке региональных авиаперевозок. Кроме того, ее меньшие габариты и вес решили бы проблемы, существующие на модели SSJ100. Представители Минпромторга и компании «Гражданские самолеты Сухого» на запросы издания не ответили.