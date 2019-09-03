В России готовы отказаться от алкоголя на корпоративах

За сохранение алкоголя на рабочих праздниках выступает 15% опрошенных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России больше половины работающих человек готовы отказаться от алкоголя на корпоративах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы «Работа.ру».

«51% работающих готовы к проведению праздников без алкогольных напитков, лишь 15% не хотят проводить корпоратив без алкоголя», — говорится в результатах опроса.

Согласно этому же опросу, 23% опрошенных не употребляют алкоголь совсем, а треть пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц, сообщает RT. Также работающих россиян спросили об отношении к курению. 57% высказались против введения штрафов за перекуры во время работы.

Почти половина опрошенных считает, что отказаться от вредных привычек помогли бы премии. Треть считает, что помочь могли и бы бонусы в виде сокращения рабочего дня или дополнительного выходного.