Россиянам будут сообщать о долгах через СМС

Сведения о задолженности будет рассылать Федеральная налоговая служба Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Налоговым органам предоставят право информировать налогоплательщиков о задолженности посредством СМС-сообщений и иными способами. Данную поправку правительства РФ поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Налоговым органам предоставляется право информировать налогоплательщиков о наличии задолженности посредством СМС», — цитирует РИА «Новости» заместителя министра финансов Илью Трунина. При этом информирование может быть реализовано посредством электронной почты и другими способами, которые не противоречат законодательству.

Обязательным условием для данной услуги является согласие налогоплательщика на такой вид информирования в письменной форме. Оформить его можно или направив письмо в ведомство, или проинформировав в личном кабинете на сайте. Однако такое информирование возможно не чаще одного раза в квартал.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что на первом месте для ведомства находится снижение административной нагрузки на налогоплательщиков, а также снижение задолженности по налогам и страховым взносам, пишет телеканал 360.