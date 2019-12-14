Россияне не смогут забрать замороженные пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Минфин не разрешит россиянам обналичивать замороженные накопления, если они переведут их в новую системуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минфин исправит законопроект о новой накопительной пенсионной системе (гарантированный пенсионный план ГПП). Ведомство исключит возможность обналичивать пенсионные накопления, которые были заморожены в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект опубликовали в конце октября, однако его раскритиковали представители Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и коммерческих пенсионных фондов. По их мнению, в итоговом проекте министерству финансов стоит отказаться от схемы, при которой граждане смогут перевести старые пенсионные накопления в новую систему ГПП и получить деньги на руки.

Сейчас в проекте гарантированного пенсионного плана предусмотрено, что перевод накоплений в новую систему будет считаться первым взносом его участника. При этом в течение шести месяцев гражданин может отказаться от участия в программе и забрать все переведенные средства. Этот срок будет называться периодом охлаждения.

После внесения правок вносить средства из существующей системы ОПС в реформированную можно будет только после периода охлаждения. В Минфине считают такую меру справедливой. В то же время участник системы сможет получить досрочную выплату, если столкнется с тяжелой жизненной ситуацией, например, с заболеванием.

Ранее агентство Nation News сообщало, что стоит ожидать россиянам от новой системы накопительных пенсий.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...