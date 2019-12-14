Россияне не смогут забрать замороженные пенсии

Минфин исправит законопроект о новой накопительной пенсионной системе (гарантированный пенсионный план ГПП). Ведомство исключит возможность обналичивать пенсионные накопления, которые были заморожены в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Законопроект опубликовали в конце октября, однако его раскритиковали представители Минтруда, Агентства по страхованию вкладов и коммерческих пенсионных фондов. По их мнению, в итоговом проекте министерству финансов стоит отказаться от схемы, при которой граждане смогут перевести старые пенсионные накопления в новую систему ГПП и получить деньги на руки.
Сейчас в проекте гарантированного пенсионного плана предусмотрено, что перевод накоплений в новую систему будет считаться первым взносом его участника. При этом в течение шести месяцев гражданин может отказаться от участия в программе и забрать все переведенные средства. Этот срок будет называться периодом охлаждения.
После внесения правок вносить средства из существующей системы ОПС в реформированную можно будет только после периода охлаждения. В Минфине считают такую меру справедливой. В то же время участник системы сможет получить досрочную выплату, если столкнется с тяжелой жизненной ситуацией, например, с заболеванием.
Ранее агентство Nation News сообщало, что стоит ожидать россиянам от новой системы накопительных пенсий.