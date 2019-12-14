Выяснилось, из-за кого россияне не дождутся своих замороженных пенсий

Министерство финансов откладывает возможность обналичивать пенсионные накопления, которые были заморожены в 2014 году, чтобы не принимать окончательное решение. Своим мнением с «URA.RU» поделился экс-сотрудник Минфина, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
«Откладывание заморозки пенсий делается для того, чтобы отжать денег с граждан. Дело в том, что Минфин разрушил прежнюю накопительную систему, а новую создать не может. Отсюда вытекает простое решение — отложить на год, на два, на три, и тд.» — пояснил Буклемишев. По его словам, эта тема уже давно «мертва» для простых россиян.
Такое же мнение в разговоре с «URA.RU» высказал экономист и политолог Никита Масленников. «Проблема заключается не в обналичивании замороженных средств, а в том, что не разработана новая модель пенсионной системы. Раз не готовы „правила игры“, то решение о заморозке было принято еще на год, чтобы в течение 2020 года подготовить модель, и к 2021 году начать реализовывать», — заявил Масленников.
Ранее «URA.RU» писало, что Минфин исправит законопроект о новой накопительной пенсионной системе (гарантированный пенсионный план ГПП). Ведомство исключит возможность обналичивать пенсионные накопления, которые были заморожены в 2014 году.