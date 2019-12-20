ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

Пенсии и пособия за январь будущего года россияне смогут получить в декабре 2019 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
«Некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря», — пишет «Российская газета». Тем же, кто получает выплаты через «Почту России», их доставят уже с 3 января 2020 года.
В ПФР отметили, что перечислять деньги «Почте России» начнут с 25 декабря, а через два дня отделения фонда перечислят средства в банки.
Как писало «URA.RU», в середине вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от ПФР не затягивать с выплатами для пенсионеров, получающих выплаты с 1-го по 8-е число. Она отметила, что выплату за выходные и праздничные дни должны осуществить до конца года.
Ранее стало известно, что с пенсий россиян не смогут взыскивать долги. Удержание долгов со страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается запретить полностью, передает «Национальная служба новостей».