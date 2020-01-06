Главными политическими трендами 2020 года станут антикоррупционные процессы в отношении влиятельных региональных чиновников, а также повышенное внимание к нацпроектам и работе медучреждений. Такой прогноз содержится в свежем докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Организация выделяет четыре проблемы, которые с высокой долей вероятности будут находиться в центре внимания федеральных властей в этом году.
Первая — развитие сельских территорий. Чтобы продвинуться в этом направлении, руководство страны ужесточит контроль над органами местного самоуправления и привлечет общественность к независимому мониторингу. В АПЭК прогнозируют, что муниципальные организации ждет серьезная кадровая перезагрузка, которой будет сопутствовать новые антикоррупционные процессы в отношении влиятельных региональных чиновников.
Вторая — реализация национальных проектов, к которым будет приковано особое внимание после слов президента РФ Владимира Путина о необходимости «усилить и детализировать» личную ответственность руководителей в этой сфере. «Нацпроекты становятся важной составляющей новой социальной повестки, с которой выступает руководство страны», — говорится в докладе организации.
Третья — поддержка учреждений первичного звена системы здравоохранения. Подтверждением этой мысли является то, что в декабре этой проблемы касались и президент страны, и премьер-министр страны Дмитрий Медведев, и чиновники на заседании Госсовета по аграрной политике.
Четвертая — 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о поддержке ветеранов, содержании памятных мест и музейных учреждений, а также реализации образовательных программ и патриотического воспитания молодежи. По мнению АПЭК, если региональные администрации будут в этой среде не дорабатывать, их ждет жесткая реакция со стороны руководства.