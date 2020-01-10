09 января 2020

Конгресс США запретил Трампу вести боевые действия в Иране

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт The White House, трамп дональд, армия сша, американская армия
Дональд Трамп не сможет начать войну в Иране, не уведомив Палату представителей Конгресса СШАФото: The White House

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, согласно которой президенту Дональду Трампу запрещено вести боевые действия против Ирана. Документ одобрили большинство представителей палаты, которая в основном состоит из демократов.

Теперь, чтобы начать военные действия против Ирана, Трампу придется получить официальное одобрение Конгресса, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Reuters. Уведомлени е американский президент будет обязан не менее чем за 48 часов.

Теперь документ должен быть одобрен американским сенатом, но там большинство составляют уже сторонники Трампа из Республиканской партии.

В ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, напоминает RT. В ответ Иран атаковал американские военные базы в Ираке, выпустив по ним несколько десятков ракет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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