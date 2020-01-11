10 января 2020

Трамп захотел торговать с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, выступление с трибуны, трамп дональд, столтенберг йенс
Дональд Трамп считает, что США должны торговать с РоссиейФото: Официальный сайт «НАТО»

Вашингтон должен наладить торговые отношения с Москвой. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, нужно поладить с Россией после того, как охота на ведьм (имеется ввиду расследование против Трампа — прим. ред.)…закончилась и они (следователи — прим. ред.) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего», — заявил американский лидер.

В апреле 2019 года закончилось двухлетнее расследование в адрес России во вмешательстве в выборы президента США, на которых победил республиканец Трамп, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». Спецпрокурор Роберт Мюллер так и не представил доказательства «сговора» Трампа с российскими властями, уточняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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