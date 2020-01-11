Трамп захотел торговать с Россией

Дональд Трамп считает, что США должны торговать с Россией
Вашингтон должен наладить торговые отношения с Москвой. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
«Думаю, нужно поладить с Россией после того, как охота на ведьм (имеется ввиду расследование против Трампа — прим. ред.)…закончилась и они (следователи — прим. ред.) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего», — заявил американский лидер.
В апреле 2019 года закончилось двухлетнее расследование в адрес России во вмешательстве в выборы президента США, на которых победил республиканец Трамп, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». Спецпрокурор Роберт Мюллер так и не представил доказательства «сговора» Трампа с российскими властями, уточняет «