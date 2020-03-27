ФАС: дефицита противовирусных препаратов в России нет

Дефицит противовирусных средств в регионах России не зафиксирован. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Противовирусные препараты есть в наличии аптечных сетей России», — цитирует ФАС «Известия». Там добавили, что во многих аптеках есть запас лекарственных средств.
Сотрудники службы обратили внимание на отсутствие масок в регионах. Они пообещали, что в ближайшее время ситуация разрешится.
Ранее главврач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем telegram-канале список лекарств, которые могут помочь вылечиться тем, кто заболел коронавирусом. Среди них — «Лопинавир»/«Ритонавир», «Гидроксихлорохин», «Интерферон гамма», «Ремдесивир» и «Тосилизумаб». Однако инфекционист Ванпхен Сутсамай назвала противовирусные препараты бесполезными при профилактике коронавируса.
По информации coronavirus-monitor.ru, новым вирусом заражены более 538 тысяч человек по всему миру, 24 тысячи погибли. На территории РФ болеют 840 человек, передает «Национальная служба новостей».
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