ФАС: дефицита противовирусных препаратов в России нет

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Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, лекарства, медикаменты, здоровье, медицина, противовирусные средства
В российских аптеках достаточно противовирусных препаратовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дефицит противовирусных средств в регионах России не зафиксирован. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Противовирусные препараты есть в наличии аптечных сетей России», — цитирует ФАС «Известия». Там добавили, что во многих аптеках есть запас лекарственных средств.

Сотрудники службы обратили внимание на отсутствие масок в регионах. Они пообещали, что в ближайшее время ситуация разрешится.

Ранее главврач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем telegram-канале список лекарств, которые могут помочь вылечиться тем, кто заболел коронавирусом. Среди них — «Лопинавир»/«Ритонавир», «Гидроксихлорохин», «Интерферон гамма», «Ремдесивир» и «Тосилизумаб». Однако инфекционист Ванпхен Сутсамай назвала противовирусные препараты бесполезными при профилактике коронавируса.

По информации coronavirus-monitor.ru, новым вирусом заражены более 538 тысяч человек по всему миру, 24 тысячи погибли. На территории РФ болеют 840 человек, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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