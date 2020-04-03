Россиянка до смерти забила годовалого сына в день его рождения

Женщина ударила сына по голове не менее трех раз
Жительница Краснодарского края до смерти забила своего годовалого сына в его день рождения. 28-летняя мать ударила сына по голове не менее трех раз.
«Ребенок скончался от повреждений. По данным судмедэкспертов, у мальчика была черепно-мозговая травма», — пишет РЕН ТВ. Трагедия произошла два дня назад в станице Удобная в Отрадненском районе. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в Московской области следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который зарезал своего 13-летнего сына. По данным RT, мужчину доставили в психоневрологический диспансер.