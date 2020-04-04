Из-за введенного режима самоизоляции, одним из требований которого является соблюдение полутораметровой дистанции между людьми, сотрудники банков вынуждены работать с клиентами на расстоянии. В связи с этим клиентам приходится издалека кидать операторам документы и ловить прилетающие в них бумаги и деньги. Видео соответствующего процесса работы в Сбербанке опубликовано на Youtube.
На кадрах видно, как девушка подходит к одному из обслуживающих окон в банке, однако сотрудница просит ее отойти за полосу, которая намечена примерно в 1,5 метра от окна. «А как я вам паспорт передам?» — спрашивает девушка. И, не найдя иного способа, просто бросает документ в руки оператора.
Затем сотрудница банка спрашивает, какой услугой хочет воспользоваться клиентка, пишет
На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей Сбербанка. Редакция направила письменный запрос.
Ранее Роспотребнадзор запретил жителям России подходить друг к другу ближе чем на один метр. Исключение составляют лишь поездки в такси, уточняет агентство Nation News. А в Москве и Подмосковье, где режим самоизоляции был объявлен 29 марта, обязательная дистанция между людьми составляет 1,5 метра.