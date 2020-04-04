В режиме самоизоляции россияне вынуждены соблюдать дистанцию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за введенного режима самоизоляции, одним из требований которого является соблюдение полутораметровой дистанции между людьми, сотрудники банков вынуждены работать с клиентами на расстоянии. В связи с этим клиентам приходится издалека кидать операторам документы и ловить прилетающие в них бумаги и деньги. Видео соответствующего процесса работы в Сбербанке опубликовано на Youtube.

На кадрах видно, как девушка подходит к одному из обслуживающих окон в банке, однако сотрудница просит ее отойти за полосу, которая намечена примерно в 1,5 метра от окна. «А как я вам паспорт передам?» — спрашивает девушка. И, не найдя иного способа, просто бросает документ в руки оператора.

Затем сотрудница банка спрашивает, какой услугой хочет воспользоваться клиентка, пишет Life . Оказалось, девушка пришла в банк, чтобы снять деньги. И спустя некоторое время оператор банка без раздумий бросает в клиентку несколько купюр. Летящие деньги девушка поймать не успевает и принимается собирать их по полу.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей Сбербанка. Редакция направила письменный запрос.

Ранее Роспотребнадзор запретил жителям России подходить друг к другу ближе чем на один метр. Исключение составляют лишь поездки в такси, уточняет агентство Nation News. А в Москве и Подмосковье, где режим самоизоляции был объявлен 29 марта, обязательная дистанция между людьми составляет 1,5 метра.