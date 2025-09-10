«Имеет право на примирение»: адвокат Тонкий оценил уголовное дело против Смолова

Футболист Федор Смолов еще может избежать реального срока после возбуждения уголовного дело после драки в кафе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил адвокат Евгений Тонкий. Правозащитник пояснил, что в таких случаях есть возможность договориться о примирении.
«Учитывая, что уголовное дело на Федора Смолова возбуждено по ч. 1. ст. 112 УК РФ, и данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести, футболист имеет право предпринять попытку примириться с потерпевшим, в данном случае уголовное дело может быть прекращено.
В силу ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред», — говорит адвокат.
В случае, если примирение сторон не состоится, ч. 1 ст. 112 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний: ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. «Таким образом, Федора Смолова может ожидать наказание за совершенное преступление вплоть до реального лишения свободы», — резюмировал адвокат.
Футболист «Краснодара» Федор Смолов подрался с мужчинами в московской «Кофемании» в мае 2025 года. В похожий скандал в том же заведении попали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году. Тогда им назначили тюремные сроки.
