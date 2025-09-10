Януковичу не удалось снять санкции ЕС против себя

Суд ЕС оставил в силе санкции против Януковича и его сына
Суд ЕС оставил в силе санкции против Януковича и его сына

Суд Евросоюза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича, который требовал отменить санкции, введенные против него в 2014 году. Об этом сообщается в официальном постановлении, опубликованном на сайте суда ЕС.

«Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС», — сказано в документе. Он опубликован на сайте суда. Отмечается, что ограничения против экс-украинского лидера были введены в 2014 году.

Сообщается, что кроме Януковича суд также оставил действующими санкции и против других лиц. В частности, против сына Януковича — Александра, а также российских бизнесменов Романа Абрамовича и Артема Худавердяна.

Евросоюз в 2022 году ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра из-за начала специальной военной операции России. В феврале 2023 года Александр Янукович перевел свой бизнес под российские законы. В прошлом году стало известно, что он получил российское гражданство. Сейчас Александр занимается бизнесом в России — десять лет назад он открыл фирму в Санкт-Петербурге, пишет RT.

