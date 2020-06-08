Для части россиян перенесут выплату пенсий

В День России пенсии не будут доставлять Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде регионов России в июне изменится график доставки пенсий. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в июне 2020 года будет произведена в соответствии с графиком», — говорится в сообщении. В связи с тем, что в России 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно получить 10 или 23 июня.

Пенсионеры, которые числятся опекунами детей до 18 лет, начнут получать страховую пенсию с индексацией. Повышенные выплаты будут начисляться им с 1 июля. В Госдуме предложили восстановить в России индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплатить им недополученные 1,386 трлн рублей за 2016—2017 годы, пишет « Федеральное агентство новостей ». Для этого предлагается задействовать средства Фонда национального благосостояния.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.