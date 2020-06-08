Для части россиян перенесут выплату пенсий

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В День России пенсии не будут доставлять Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде регионов России в июне изменится график доставки пенсий. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Доставка пенсий отделениями почтовой связи (ОПС) в июне 2020 года будет произведена в соответствии с графиком», — говорится в сообщении. В связи с тем, что в России 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно получить 10 или 23 июня.

Пенсионеры, которые числятся опекунами детей до 18 лет, начнут получать страховую пенсию с индексацией. Повышенные выплаты будут начисляться им с 1 июля. В Госдуме предложили восстановить в России индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплатить им недополученные 1,386 трлн рублей за 2016—2017 годы, пишет «Федеральное агентство новостей». Для этого предлагается задействовать средства Фонда национального благосостояния.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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