Греф не смог объяснить, за что его не любит Михалков

Герман Греф отметил, что его слова вырвали из контекста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков некорректно использовал фразу главы Сбербанка Германа Грефа из 2012 года о манипулировании людьми. Об этом сам Греф заявил в интервью ТАСС.

До этого в эфире телеканала «Россия 24» выходила передача «Бесогон ТВ», в которой Михалков критиковал Германа Грефа и заявлял, что основатель Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать человечество. В передаче он привел цитату Грефа, в которой тот говорил об образовании и заявил, что людьми будет тяжело управлять, если они осознают свое «я». Позднее передача была снята с эфира, напоминают «Дни.ру».

«Михалков очень некорректно использовал мою цитату. Я не должен оправдываться. Если Никита Сергеевич когда-нибудь сделает в образовании хотя бы малую часть того, что сделано мной лично или командой Сбербанка, тогда и поговорим», — сказал Греф. Глава Сбербанка при этом не смог ответить, почему его так критикует режиссер.

В 2012 речь шла о том, что Россия не вкладывает должное количество ресурсов в инновационные модели управления, отмечает Греф. При этом ситуация в стране изменилась и сегодня, например, Сбербанк движется путем инноваций, отмечает его руководитель. По словам Грефа, 92% сотрудников Сбербанка считают, что работают в инновационной компании.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.