Россиянам хотят запретить передвигаться на старых автомобилях

На старых коммерческих автомобилях запретят перевозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России планируют запретить эксплуатацию старых автомобилей. Рекомендация подготовлена в Госдуме, сейчас ее изучают в Министерстве транспорта и торговли.

В пояснительной записке к документу оговаривается, что запрет на передвижение старых автомобилей поможет улучшить экологию в стране, сообщает телеканал «Звезда». Предложение уже напугало автовладельцев: стоимость новых автомобилей в России большинству водителей кажется заоблачной. Впрочем, депутаты отмечают, что новая норма пока будет действовать только в отношении коммерческого транспорта. Еще не ясно, какие конкретные санкции будут действовать в отношении владельцев старых автомобилей.

Ранее Минпромторг заявил, что старые автомобили будут выводить из эксплуатации при использовании различных административных, экономических и технических мер контроля. В частности, уже с этого лета техосмотр автомобилей начали проводить с обязательной фотофиксацией.

В ГИБДД отмечают, что в стране на данный момент зарегистрировано 60,6 млн транспортных средств, треть из них — старше 15 лет, а каждая пятая машина — старше 10 лет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.