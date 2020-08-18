В России изменят зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников приведут к единому знаменателю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оплату труда сотрудников государственных и муниципальных организаций по всей стране приведут к единым нормам. Если раньше этим вопросом занимались власти на местах, то теперь регулировать зарплаты бюджетников будет правительство РФ.

«Слишком сильно отличается зарплата людей на одних и тех же должностях даже в рамках одного муниципалитета, что несправедливо», — пишет «Парламентская газета», отмечая что законопроект, регулирующий зарплаты бюджетников, в Госдуме рассмотрят этой осенью.

Предполагается, что задачей федеральных министров станет разработка требований к установке окладов, ставки, будет введен единый реестр условий для назначения и выплаты компенсаций и стимулирующих. Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что методика расчёта окладов и ставок для бюджетников станет неким аналогом МРОТ — минимальный необходимый показатель, от которого регионы и власти на местах будут отталкиваться и назначать зарплаты с учётом территориальных коэффициентов.

На данный момент, как отмечает газета, уровень зарплат и сами системы начисления составляют и регулируют местные власти. Получается так, что на одинаковых должностях в разных населенных пунктах люди получают совершенно разный доход, хотя трудятся одинаково. «Существующая дисгармония и заметные отличия в размерах оплаты труда порождают желание уехать из родного региона туда, где платят больше», — отметил депутат. Он добавил, что власти не будут понижать зарплату там, где она выше, а дотягивать до этого уровня другие субъекты.

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