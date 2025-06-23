Рябков заявил о нерушимости партнерства России и Ирана

Сотрудничество между Россией и Ираном остается прочным, а действия Тегерана в текущих условиях соответствуют его праву на самооборону. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо. Мы исходим из того, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону. Это абсолютно легитимная и правильная подача», — сказал Рябков, отвечая на вопрос журналистов о том, запрашивал ли Иран военную помощь у РФ. Ответ дипломата публикует РИА Новости. Он также добавил, что в настоящее время Москва взаимодействует с Тегераном по многим направлениям.
Сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Российский лидер отметил, что РФ оказывает поддержку иранскому народу в условиях обострения кризиса на Ближнем Востоке. Встреча состоялась на фоне усиливающейся напряженности в регионе. С 13 июня Израиль регулярно наносит удары по иранской территории. Обстановка значительно осложнилась после того, как в ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по трем ядерным объектам в Иране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.