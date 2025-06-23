Ушаков высказался по новому месту переговоров России и США

Ушаков: место новых переговоров России и США пока не определено
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Ушаков еще не знает, где будут проходить переговоры РФ и США
Ушаков еще не знает, где будут проходить переговоры РФ и США Фото:

Место следующих переговоров между Россией и Соединенными Штатами для решения вопросов, вызывающих напряжение в двусторонних отношениях, до сих пор не определено. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Насколько я знаю, пока нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, назначено ли уже место для предстоящих дискуссий. Его цитату приводит ТАСС.

Ранее стороны договорились провести ряд встреч для обсуждения и устранения различных проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Однако последняя запланированная встреча, которая должна была состояться в Москве, была отложена американской стороной на неопределенный срок.

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Место следующих переговоров между Россией и Соединенными Штатами для решения вопросов, вызывающих напряжение в двусторонних отношениях, до сих пор не определено. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Насколько я знаю, пока нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, назначено ли уже место для предстоящих дискуссий. Его цитату приводит ТАСС. Ранее стороны договорились провести ряд встреч для обсуждения и устранения различных проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Однако последняя запланированная встреча, которая должна была состояться в Москве, была отложена американской стороной на неопределенный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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