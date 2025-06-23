Ушаков высказался по новому месту переговоров России и США

Место следующих переговоров между Россией и Соединенными Штатами для решения вопросов, вызывающих напряжение в двусторонних отношениях, до сих пор не определено. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Насколько я знаю, пока нет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, назначено ли уже место для предстоящих дискуссий. Его цитату приводит ТАСС.
Ранее стороны договорились провести ряд встреч для обсуждения и устранения различных проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Однако последняя запланированная встреча, которая должна была состояться в Москве, была отложена американской стороной на неопределенный срок.
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