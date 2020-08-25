Врачи назвали последствия для детей, переболевших коронавирусом

У некоторых детей, переболевших коронавирусом, наблюдаются долгосрочные симптомы, такие как головные боли, одышка, кашель и нарушение пищеварения. Об этом предупредили американские педиатры.
«Некоторые [дети] сообщают о симптомах, которые сохраняются в течение нескольких недель, или о развитии поствирусных синдромов. Сообщенные симптомы включают жар, кашель, головные боли, одышку и желудочно-кишечные заболевания», — приводит издание The Wall Street Journal заявление врачей. При этом у многих несовершеннолетних коронавирус протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.
По мнению специалистов, это может говорить о том, что дети более уязвимы для COVID-19, чем предполагалось изначально. Поэтому сейчас важно определить, есть ли последствия у долгосрочных симптомов.
Ранее врачи из США выяснили, что у детей и молодежи с COVID-19 содержание коронавирусных частиц в дыхательных путях выше, чем у зараженных взрослых из отделения интенсивной терапии, пишет RT. Поэтому эта возрастная группа чаще становится активным переносчиком инфекции.
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