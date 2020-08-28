Сотрудники Омской больницы скорой медицинской помощи №2 почти месяц не сообщали местным жителям о смерти их родственницы. Пенсионер и ветеран труда болела коронавирусом.
Женщину госпитализировали 17 июля. При этом встречи с пациенткой были запрещены, а по телефону врачи отчитывались, что состояние ее стабильно тяжелое. 26 августа внучке Яне по телефону сообщили, что ее бабушки нет в живых с 31 июля, пишет
Позже выяснилось, что пенсионерку похоронили еще 18 августа как невостребованную. При этом телефоны и адреса всех родственников медикам были известны, утверждают члены семьи. В больнице ответили, что никаких контактных данных у них не было, а в областном минздраве указали, что до родных просто не удалось дозвониться.
Родственники умершей обратились за разъяснениями в ведомство. Обращение также направлено в приемную администрации президента РФ.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.