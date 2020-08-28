Умершую пенсионерку похоронили как невостребованную Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники Омской больницы скорой медицинской помощи №2 почти месяц не сообщали местным жителям о смерти их родственницы. Пенсионер и ветеран труда болела коронавирусом.

Женщину госпитализировали 17 июля. При этом встречи с пациенткой были запрещены, а по телефону врачи отчитывались, что состояние ее стабильно тяжелое. 26 августа внучке Яне по телефону сообщили, что ее бабушки нет в живых с 31 июля, пишет Readovka . При этом собеседница издания сообщает, что ее свекровь с 31 июля все время была на связи с больницей и спрашивала, нужно ли что-то передать из лекарств. «Ей отвечали, что все есть, и все», — говорит Яна.

Позже выяснилось, что пенсионерку похоронили еще 18 августа как невостребованную. При этом телефоны и адреса всех родственников медикам были известны, утверждают члены семьи. В больнице ответили, что никаких контактных данных у них не было, а в областном минздраве указали, что до родных просто не удалось дозвониться.

Родственники умершей обратились за разъяснениями в ведомство. Обращение также направлено в приемную администрации президента РФ.

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