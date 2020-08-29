Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом должны сохраниться, считают экономисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, должны быть продолжены осенью, когда ожидается вторая волна коронавируса. Это не вызовет большого дефицита бюджета. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали экономисты Андрей Колганов и Никита Масленников.

«Выплаты медикам не проделают очень большую дыру в бюджете. У правительства есть значительные возможности, чтобы держать расходы на необходимом уровне», — считает Колганов. По его словам, сейчас удачное время для выпуска гособлигаций, которыми Минфин может пополнить резервы. Не может быть неприкосновенным и Фонд национального благосостояния, там еще достаточно денег, считает экономист.

Также правительство может использовать для поддержки медиков и нематериальные меры. Например, борцам с коронавирусом можно предложить льготные программы обеспечения жильем, а также предусмотреть увеличение оплачиваемого отпуска. В то же время в последнее время в приоритете у правительства именно денежные надбавки.

Никита Масленников также считает, что на выплатах медикам нельзя экономить бюджетные средства: «Это абсолютно оправданная сегодня статья расходов. Впереди возможная вторая волна коронавируса, которая может быть тяжелой и продолжительной. Статистика заражений показывает, что расслабляться нельзя. Наоборот нужно смотреть, что еще недофинансировано в рамках расходов на борьбу с эпидемией».

Ранее премьер-министр Михаил Пишустин распорядился выделить дополнительные средства из резервного фонда на поддержку медиков, работающих с больными коронавинусом. В то же время экономист Виталий Калугин считает, что у бюджета возникли проблемы с доходами. В частности из-за этого с 1 сентября россияне останутся без части льгот.

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