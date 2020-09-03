Названы условия для полетов россиян в Египет и ОАЭ

Россияне, которые хотят полететь в Египет, ОАЭ или на Мальдивы, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Справку необходимо показать в аэропорту прибытия.
«Для Египта он [тест] должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну, для ОАЭ и Мальдив — за 96 часов», — передает газета «Известия».
Также туристам необходимо иметь страховой полис, покрывающий расходы на лечение в случае заражения COVID-19. В аэропорту Дубая россиянам также нужно будет заполнить форму декларации здоровья и карантинную форму и передать их сотрудникам управления здравоохранения. Гости ОАЭ должны будут установить приложение COVID-19 DXB, через которое можно отправить сигнал SOS при заражении, найти адреса больниц.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на взаимной основе возобновляются перелеты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы. Теперь в Каир будут совершаться три рейса в неделю, по два раза в неделю — авиаперелеты в Дубай (ОАЭ) и аэропорт Велана на Мальдивах, пишет RT. Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что россияне массово не полетят в Египет и ОАЭ, несмотря на возобновление авиасообщения.
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