В России 31 декабря хотят сделать выходным навсегда

Последний день года де-факто является нерабочим. Поэтому есть смысл сделать его выходным на постоянной основе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя соответствующее предложение Минтруда.
«Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать», — цитирует Москалькову ТАСС. В качестве исключения омбудсмен назвала предприятия с непрерывным циклом работы, а также медицинские учреждения и правоохранительные органы, которые могут продолжать работу в привычном посменном режиме.
Ранее в Минтруда РФ озвучили идею сделать выходным последний день 2021 года. Помимо этого, выходные дни 2 и 3 января предложили перенести на 5 ноября и 31 декабря.
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