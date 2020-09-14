14 сентября 2020

Виторган высмеял позу Лукашенко на переговорах с Путиным. ФОТО

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Актер назвал Лукашенко дамским угодником Фото: Дарья Попова © URA.RU

Актер Максим Виторган сравнил президента Беларуси Александра Лукашенко с дамским угодником. Причиной стала поза белорусского лидера на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

«Язык тела выдает […] слева — дамский угодник 18-19 вв. Никак гербарий принес полюбоваться», — написал Виторган в своем аккаунте Instagram. Он добавил, что в детстве его мама часто смеялась над официальными встречами политиков, которые зачастую принимали нелепые позы, «как будто только с коня слезли».

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Язык тела выдае?т ???????????? Помню мама моя, когда мне еще? совсем не до этого было, говорила, глядя на советских руководителеи?: «Что ж они все, как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли и как застывшее желе по креслу растекаются». Ну а слева - дамскии? угодник 18-19 вв. Никак гербарии? прине?с полюбоваться...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

14 сентября в Сочи лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Они продолжались более четырех часов. Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает агентство Nation News. Кроме этого, Путин поддержал идею Лукашенко о запуске конституционной реформы, но отметил, что это внутренние дела страны. Также было решено, что сосредоточенный на границе РФ и Белоруссии резерв российских силовиков будет снят.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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