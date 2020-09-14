Актер Максим Виторган сравнил президента Беларуси Александра Лукашенко с дамским угодником. Причиной стала поза белорусского лидера на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.
«Язык тела выдает […] слева — дамский угодник 18-19 вв. Никак гербарий принес полюбоваться», — написал Виторган в своем аккаунте Instagram. Он добавил, что в детстве его мама часто смеялась над официальными встречами политиков, которые зачастую принимали нелепые позы, «как будто только с коня слезли».
14 сентября в Сочи лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Они продолжались более четырех часов. Во время встречи стороны договорились, что Минск получит от Москвы государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов, передает агентство Nation News. Кроме этого, Путин поддержал идею Лукашенко о запуске конституционной реформы, но отметил, что это внутренние дела страны. Также было решено, что сосредоточенный на границе РФ и Белоруссии резерв российских силовиков будет снят.