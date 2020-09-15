Сафронову покажут материалы, в передаче которых его обвиняют

Следователь по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Александр Чабан покажет обвиняемому материалы, которые по версии обвинения он передавал разведке Чехии. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
«Следователь Чабан устно сообщил защите, что удовлетворил ходатайство Сафронова», — цитирует Павлова ТАСС. Адвокат подчеркнул, что сторона защиты ожидает от Чабана предоставления всей информации, на которой строится обвинение в отношении Сафронова. Только после этого, по словам Павлова, их подзащитный будет давать показания.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене. По версии следствия, он передавал секретные данные спецслужбам Чехии. Сам Сафронов свою вину не признает. Также, напоминает «Национальная служба новостей», журналист отказался от сделки со следствием.
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