Названа дата старта продаж нового iPhone

Предзаказы начнутся после презентации новой модели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Apple планирует провести презентацию новой модели iPhone 13 октября. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал AppleInsider.

«Apple, возможно, готовится провести 13 октября свое следующее специальное мероприятие, на котором представит iPhone 12», — передает издание слова собеседника. По его данным, предварительные заказы новой модели стартуют 16 октября.

Компания Apple на прошлой неделе провела презентацию новых смарт-часов и планшетов. Однако официально дата презентации новой линейки iPhone пока не прозвучала.