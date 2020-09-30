Названы болезни, с которыми коронавирус протекает тяжелее

Заболевания нервной системы и органов дыхания осложняются при заражении коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

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Коронавирус протекает тяжелее у людей со склерозом, патологической мышечной слабостью, а также у пациентов с расстройствами двигательной системы и нейроиммунологическими заболеваниями. Поэтому такие люди должны особенно строго соблюдать все меры безопасности, предупредил главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

«Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями», — рассказал врач РИА «Новости». Объяснил он это тем, что подобные болезни поражают нервную систему, поскольку у пациента и так ослаблена иммунная система.

Кроме этого, риск развития застойной пневмонии имеют пациенты с двигательными расстройствами, которые сопровождаются ограничением движений. Например, это пациенты, перенесшие инсульт или тяжелую черепно-мозговую травму. Если у человека есть проблемы с дыханием, Богданов рекомендует проводить дыхательную гимнастику, например, надувать воздушные шарики, и чаще двигаться. Также такому человеку можно делать перкуссионный массаж.

Тем, кто не заразился коронавирусом, вирусолог Анатолий Альтштейн рекомендовал укреплять иммунитет: гулять на свежем воздухе, закаливаться, полноценно питаться, соблюдать режим сна и отказаться от алкоголя. Также риск смертности снижает витамин D, передает телеканал 360.