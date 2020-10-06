Эколог объяснила, кто виноват в катастрофе на Камчатке

Эколог считает, что катастрофа могла произойти только по вине человека (Архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Экологическая катастрофа в Камчатском крае произошла по вине человека. В океан, вероятно, попали стойкие токсичные вещества, заявила эколог Пермского национального исследовательского политехнического университета Лариса Рудакова.

«В любом случае такие явления — результат деятельности человека. Возможно, судя по вызванным эффектам, в воду попали компоненты с высоким токсикологическим эффектом — 1 и 2 классов опасности. К ним относятся тяжелые металлы, пестициды и стойкие органические соединения», — объяснила Рудакова в пресс-релизе университета. Такие вещества стойкие и могут долго сохраняться в природе.

Профессор уточнила, что фенол и нефтепродукты, которые нашли в воде — вещества 3 класса опасности. Их воздействие на животный и растительный мир океана — среднее. К тому же, такие химикаты распадаются всего за 60 дней при 20 градусах.

Рудакова надеется, что аналитики смогут понять, какие токсиканты попали в воды Тихого океана. Она подчеркнула, что если токсичные вещества растворимы, то ликвидировать последствия катастрофы будет очень сложно. Как бы там ни было, восстановление природной системы теперь вопрос времени, заключила ученая.

О катастрофе на Камчатке стало известно 3 октября. Тогда в соцсетях появились ужасающие кадры с пляжей, полных мертвых морских животных. Позже стало известно, что люди тоже попали в больницы из-за ожогов и отравлений неизвестными веществами в воде, уточняет агентство Nation news . 5 октября на Камчатку отправился глава Роспотребнадзора, пишет RT.