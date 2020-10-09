Турция назвала условия для ввода войск в Карабах

Турция не исключила переброс своих военных в Карабах в будущем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция может отправить своих военных в непризнанную республику Народный Карабах в случае вмешательства в конфликт других стран. Об этом сообщил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

«Я не думаю, что такое предложение будет необходимо до тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт», — рассказал Шенноп о возможности использования турецких военных в Карабахе. По его словам, случае, если Азербайджан обратиться к Турции за помощью, то это будет обсуждать парламент страны, пишут РИА «Новости».

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между Арменией и Азербайджаном. Президент России Владимир Путин после переговоров с обеими странами выступил с призывом прекратить огонь. Во время одного из обстрелов пострадали журналисты, передает агентство Nation News.