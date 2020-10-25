Названа причина большого числа больных коронавирусом бессимптомно

Организм некоторых больных не воспринимает инфекцию Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса может быть связано с толерантностью к инфекции. Об этом говорится в статье специалистов Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине.

«Мы предполагаем, что из-за высокой толерантности к вирусу у этих пациентов развился ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина, который приводил к минимальным симптомам или их отсутствию», — говорится в материале. При этом ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ организма позволил вирусу сохраняться в течение длительных периодов времени, пишут «Известия».

Толерантность — это возможность организма, при которой иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается с ним бороться. По мнению ученых, этот феномен требует дальнейшего изучения, и пока делать окончательные выводы преждевременно. Подобная реакция организма также наблюдается при туберкулезе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре типа течения коронавируса. По его словам, он может переноситься бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде пневмонии и с тяжелой формой пневмонии, передает «Национальная служба новостей». Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский сообщил, что бессимптомное течение болезни можно распознать только с помощью проведения теста на инфекцию.