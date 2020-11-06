У Фургала арестовали землю и дом в Подмосковье

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и недостроенный дом в Подмосковье. Обеспечительные меры на недвижимость были наложены Басманным судом Москвы в рамках расследования уголовного дела об организации убийств бывшим чиновником.
Дом, расположенный на большом участке земли, находится в завершающей стадии строительства, пишет ТАСС, ссылаясь на источник. На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска», — рассказал инсайдер агентству. Адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян сообщил, что защита обжаловала решение об аресте.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах. 20 июля президент России освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. При этом в Хабаровске уже пятый месяц продолжаются акции протеста в поддержку Фургала.
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