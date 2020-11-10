Глава российского региона заразился коронавирусом

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона написал в своем Instagram.
«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус», — написал Солодов. Он добавил, что после получения результатов теста переходит на дистанционный режим работы и самоизоляцию.
Солодов отметил, что чувствует себя нормально. Он будет продолжать работу в должности главы региона в режиме конференц-связи.
Чиновник стал одним из 60 жителей Камчатского края, кому за прошедшие сутки был поставлен диагноз «коронавирус». Всего же в регионе с начала эпидемии инфекцией заразились 6 420 человек.
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