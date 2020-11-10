10 ноября 2020

Глава российского региона заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету в тюменской областной думе. Тюмень, портфель чиновника
Чиновник перешел на удаленный режим работы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус», — написал Солодов. Он добавил, что после получения результатов теста переходит на дистанционный режим работы и самоизоляцию.

Солодов отметил, что чувствует себя нормально. Он будет продолжать работу в должности главы региона в режиме конференц-связи.

Чиновник стал одним из 60 жителей Камчатского края, кому за прошедшие сутки был поставлен диагноз «коронавирус». Всего же в регионе с начала эпидемии инфекцией заразились 6 420 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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