В Госдуме считают, что на проблемы обманутых дольщиков выделяют недостаточно средств из бюджета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть снижаются на фоне появления нового штамма коронавируса. Сейчас марка Brent стоит 49,36 доллара за баррель (-1,44%), WTI — 46,34 доллара за бочку (-1,45%).

Рубль продолжает снижение относительно мировых валют. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке в 75,91 рубля (+1,11). Евро подорожал до 92,22 (+0,69). По прогнозам аналитиков, в начале 2021 года нефть может укрепиться до 55 долларов за баррель , а рубль — до 72 рублей за доллар.

События в России

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован. По его словам, это стало одной из причин появления проекта третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), как альтернатива накоплениям на длительный срок.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать малоимущим россиянам и пенсионерам средства, уплаченные в рамках налога на добавленную стоимость (НДС) за продукты питания. Он считает, что такой возврат может происходить автоматически, с помощью банковской карты. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу похвальной, но добавил, что предложение может оказаться сложным для реализации .

Жители Севастополя, находившиеся в городе во время осады немецкими войсками в Великую Отечественную войну, получили статус ветерана. Согласно законопроекту подписанному президентом России Владимиром Путиным, им будут назначены меры соцподдержки.

Госдума и правительство РФ планируют провести реновацию жилья по всей России. Депутаты предложили освободить граждан, которые попадут под расселение, от взносов на капремонт на год.

На решение проблемы обманутых дольщиков в этом году из бюджета России было выделено порядка 90 миллиардов рублей, а в 2022 году — один миллиард рублей. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что этой суммы недостаточно, и он собирается поднять вопрос об увеличении финансирования.

Россияне в текущем году досрочно погашают около 30% потребительских и 2% ипотечных кредитов. По данным зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева, среди основных источников досрочного погашения для потребкредитов являются премии, а для ипотеки — продажа уже имеющегося жилья.

Госдума приняла закон об изменении расчета минимальной цены на табачные изделия. Теперь в 2021 году за пачку сигарет придется заплатить, как минимум 107,78 рубля.

События в мире

Анонсированные санкции США в отношении 45 российских организаций призваны запретить любые поставки товаров и компонентов в РФ, в том числе и для гражданской авиации. В американском правительстве уточнили, что для поставок оборудования теперь понадобится специальная лицензия Минторга США, но ведомство будет следовать политике отказа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции компаний отдаляют страны от восстановления отношений.

Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет . Показатель вырос на 33,4%. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1950 году, тогда рост составил 16,7%.

Прогнозы и мнения экспертов

Велика вероятность, что россияне потеряют «замороженную» накопительную пенсию, и она будет принудительно переведена в страховую часть пенсии, полагает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. А аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман считает, что подавляющие большинство граждан не готовы самостоятельно откладывать деньги с зарплаты на будущую пенсию. Он считает, что из-за низких доходов люди отказались бы от таких перечислений.

Последние годы для России являются потерянными с точки зрения экономического роста из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде. Таким мнением поделился председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен. По его словам, 2021 год станет годом восстановительного роста.

В следующем году российские банки будут ужесточать требования к заемщикам, считает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников. Также он предрек закрытие десяткам финансовым организациям из-за снижения прибыли.

По данным исследования аналитиков сервиса «Мои налоги», 42,2% россиян испытывают проблемы из-за долгов. У них нет возможности вовремя оплатить счета, им начисляют пени, они оказываются в списках судебных приставов.