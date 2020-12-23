Мировые цены на нефть снижаются на фоне появления нового штамма коронавируса. Сейчас марка Brent стоит 49,36 доллара за баррель (-1,44%), WTI — 46,34 доллара за бочку (-1,45%).
Рубль продолжает снижение относительно мировых валют. На момент закрытия Московской биржи доллар остановился на отметке в 75,91 рубля (+1,11). Евро подорожал до 92,22 (+0,69). По прогнозам аналитиков, в начале 2021 года нефть может
События в России
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в течение ближайших трех лет
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать малоимущим россиянам и пенсионерам средства, уплаченные в рамках налога на добавленную стоимость (НДС) за продукты питания. Он считает, что такой возврат может происходить автоматически, с помощью банковской карты. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу похвальной, но добавил, что предложение может
Жители Севастополя, находившиеся в городе во время осады немецкими войсками в Великую Отечественную войну, получили статус ветерана. Согласно законопроекту подписанному президентом России Владимиром Путиным, им будут назначены меры соцподдержки.
Госдума и правительство РФ планируют провести реновацию жилья по всей России. Депутаты предложили освободить граждан, которые попадут под расселение, от взносов на капремонт на год.
На решение проблемы обманутых дольщиков в этом году из бюджета России было выделено порядка 90 миллиардов рублей, а в 2022 году — один миллиард рублей. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что этой суммы недостаточно, и он собирается поднять вопрос об увеличении финансирования.
Россияне в текущем году досрочно погашают около
Госдума приняла закон об изменении расчета минимальной цены на табачные изделия. Теперь в 2021 году за пачку сигарет придется заплатить, как минимум 107,78 рубля.
События в мире
Анонсированные санкции США в отношении 45 российских организаций призваны запретить любые поставки товаров и компонентов в РФ, в том числе и для гражданской авиации. В американском правительстве уточнили, что для поставок оборудования теперь понадобится специальная лицензия Минторга США, но ведомство будет следовать политике отказа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции компаний отдаляют страны от восстановления отношений.
Рост ВВП США в третьем квартале
Прогнозы и мнения экспертов
Велика вероятность, что россияне потеряют «замороженную» накопительную пенсию, и она будет принудительно переведена в страховую часть пенсии, полагает бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. А аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман считает, что подавляющие большинство граждан не готовы самостоятельно откладывать деньги с зарплаты на будущую пенсию. Он считает, что из-за низких доходов люди отказались бы от таких перечислений.
Последние годы для России являются
В следующем году российские банки будут ужесточать требования к заемщикам, считает ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников. Также он предрек закрытие десяткам финансовым организациям из-за снижения прибыли.
По данным исследования аналитиков сервиса «Мои налоги», 42,2% россиян испытывают проблемы из-за долгов. У них нет возможности вовремя оплатить счета, им начисляют пени, они оказываются в списках судебных приставов.
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