Диетолог пояснила, как определить, опасно ли пищевое отравление

Если после застолья симптомы наблюдаются недолго, значит организм справился сам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Малая длительность симптомов отравления без повышения температуры и сильной слабости свидетельствует о том, что организм справился с инфекцией сам. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова пояснила, что даже рвота является положительным аспектом при отравлении.

«Если симптомы были короткими, не было повышения температуры и сильной слабости, и вы сами справились с этим без помощи врача, это значит, что ваш иммунитет в порядке. Что касается рвоты — это хороший, хоть и неприятный признак: значит, сработала защита, происходит очищение организма», — разъяснила врач в беседе с радио Sputnik. Обращаться за медицинской помощью, по ее мнению, стоит, если симптомы затягиваются, не прекращается диарея.

При любом отравлении гастроэнтеролог советует изменить стиль питания. «Есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного. После того, как отравился, нужно в принципе на несколько дней сильно ограничить употребление пищи», — рекомендует Дианова.

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