МЧС предупредило о непогоде в Челябинской и Свердловской областях

В Свердловской и Челябинской областях на 10 января объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный снег и метели ожидаются 10 января 2021 года в Свердловской и Челябинской областях. Об этом предупредили в региональных МЧС.

«По данным синоптиков местами в Свердловской области 10 января ожидается сильный снег. Спасатели просят свердловчан быть внимательными и осторожными в период непогоды», — сообщается на сайте ведомства.

В Челябинской области в воскресенье МЧС предупредило о сильном снеге, метелях, на дорогах ожидается сильная гололедица и снежные заносы. Спасатели советуют в непогоду воздержаться от поездок на личном транспорте. Автомобили лучше ставить в гараж или парковать вдали от деревьев. Автовладельцам рекомендуется не выезжать на встречную полосу для обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 11 января в европейских регионах России ожидается резкое похолодание. Синоптик объяснил это тем, что в центральную часть страны впервые за зиму начинает поступать арктический воздух. В уральских регионах также пришли сильные заморозки.